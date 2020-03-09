«Сассуоло» разгромил «Брешиа» благодаря голам Капуто и Бога
«Сассуоло» разгромил «Брешиа» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 3:0. Дубль оформил Франческо Капуто, еще один мяч забил Жереми Бога.
Чемпионат Италии
Серия А
26-й тур
«Сассуоло» — «Брешиа» — 3:0 (1:0)
Голы: Капуто, 45 (1:0). Капуто, 61 (2:0). Бога, 74 (3:0).
«Сассуоло»: Консильи, Толян (Мерт Мюлдюр, 54), Романья (Марлон, 72), Рожериу, Феррари, Бурабия, Локателли, Капуто, Джуричич, Берарди (Дефрель, 32), Бога.
«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Папетти, Дессена, Бьяднасон, Змрхал, Бизоли (Скрабб, 66), Балотелли (Доннарумма, 76), Ай (Торрегросса, 57).
Предупреждения: Бизоли, 29. Романья, 31. Рожериу, 37. Локателли, 56. Балотелли, 60. Сабелли, 83.
Судья: Манганьелло.
9 марта. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/