«Сассуоло» разгромил «Брешиа» благодаря голам Капуто и Бога

«Сассуоло» разгромил «Брешиа» в матче 26-го тура чемпионата Италии — 3:0. Дубль оформил Франческо Капуто, еще один мяч забил Жереми Бога.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

«Сассуоло» — «Брешиа» — 3:0 (1:0)

Голы: Капуто, 45 (1:0). Капуто, 61 (2:0). Бога, 74 (3:0).

«Сассуоло»: Консильи, Толян (Мерт Мюлдюр, 54), Романья (Марлон, 72), Рожериу, Феррари, Бурабия, Локателли, Капуто, Джуричич, Берарди (Дефрель, 32), Бога.

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Папетти, Дессена, Бьяднасон, Змрхал, Бизоли (Скрабб, 66), Балотелли (Доннарумма, 76), Ай (Торрегросса, 57).

Предупреждения: Бизоли, 29. Романья, 31. Рожериу, 37. Локателли, 56. Балотелли, 60. Сабелли, 83.

Судья: Манганьелло.

9 марта. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».