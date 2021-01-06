Гол Шомуродова не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Сассуоло»

«Сассуоло» дома одержала победу над «Дженоа» (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

В составе гостей единственный гол забил бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов. За «Сассуоло» — нападающие Жереми Бога и Джакомо Распадори.

«Дженоа» с 11 очками занимает 19-е место в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» — 29 баллов и 4-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

«Сассуоло» — «Дженоа» — 2:1 (0:0)

Голы: Бога, 52 (1:0). Шомуродов, 64 (1:1). Распадори, 83 (2:1).

«Сассуоло»: Консильи, Каан Айхан, Рожериу, Феррари, Мерт Мюлдюр, Джуричич (Обианг, 74), Маньянелли (Бурабия, 58), Локателли (Распадори, 74), Капуто (Траоре, 57), Берарди (Дефрель, 35), Бога.

«Дженоа»: Перин, Кришито, Мазиелло (Гильоне, 57), Дзаппакоста, Чиборра (Ровелла, 57), Радованович, Бадель (Пьяца, 57), Зайц (Дестро, 82), Лерагер, Шомуродов, Скамакка (Гольданига, 71).

Предупреждения: Кришито, 12. Мазиелло, 23. Каан Айхан, 39. Бурабия, 59. Гольданига, 85. Мерт Мюлдюр, 86.

Судья: Фаббри.

6 января. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».