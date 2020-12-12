«Сассуоло» в меньшинстве обыграл «Беневенто» и поднялся на второе место в серии А
«Сассуоло» одолел «Беневенто» в 11-м туре чемпионата Италии (1:0). Единственный мяч на 9-й минуте забил Доменико Берарди, реализовав пенальти.
«Сассуоло» в начале второй половине игры остался в меньшинстве, так как получил красную карточку Лукас Хараслин. Однако это не помешало черно-зеленым удержать победный результат.
Победа позволила «Сассуоло» подняться на 2-е место в турнирной таблице. «Беневенто» идет 13-м.
Чемпионат Италии
Серия А
11-й тур
«Сассуоло» — «Беневенто» — 1:0 (1:0)
Гол: Берарди, 8 — с пенальти.
«Сассуоло»: Консильи, Толян (Каан Айхан, 57), Кирьякопулос (Рожериу, 83), Марлон, Феррари, Бурабия, Джуричич (Бога, 57), Лопес (Распадори, 57), Локателли, Берарди (Мерт Мюлдюр, 87), Гараслин.
«Беневенто»: Монтипо, Туя, Глик, Барба (Сау, 76), Летиция, Хетемай (Инсинье, 46), Ионицэ (Дабо, 57), Скьяттарелла, Капрари (Яго Фальке, 79), Импрота, Лападула.
Предупреждения: Хетемай, 9. Ионицэ, 23. Берарди, 40. Барба, 69. Каан Айхан, 86. Дабо, 87.
Удаление: Гараслин, 49.
Судья: Соцца.
11 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю