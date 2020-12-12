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«Сассуоло» в меньшинстве обыграл «Беневенто» и поднялся на второе место в серии А

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«Сассуоло» одолел «Беневенто» в 11-м туре чемпионата Италии (1:0). Единственный мяч на 9-й минуте забил Доменико Берарди, реализовав пенальти.

«Сассуоло» в начале второй половине игры остался в меньшинстве, так как получил красную карточку Лукас Хараслин. Однако это не помешало черно-зеленым удержать победный результат.

Победа позволила «Сассуоло» подняться на 2-е место в турнирной таблице. «Беневенто» идет 13-м.

Чемпионат Италии

Серия А

11-й тур

«Сассуоло» — «Беневенто» — 1:0 (1:0)

Гол: Берарди, 8 — с пенальти.

«Сассуоло»: Консильи, Толян (Каан Айхан, 57), Кирьякопулос (Рожериу, 83), Марлон, Феррари, Бурабия, Джуричич (Бога, 57), Лопес (Распадори, 57), Локателли, Берарди (Мерт Мюлдюр, 87), Гараслин.

«Беневенто»: Монтипо, Туя, Глик, Барба (Сау, 76), Летиция, Хетемай (Инсинье, 46), Ионицэ (Дабо, 57), Скьяттарелла, Капрари (Яго Фальке, 79), Импрота, Лападула.

Предупреждения: Хетемай, 9. Ионицэ, 23. Берарди, 40. Барба, 69. Каан Айхан, 86. Дабо, 87.

Удаление: Гараслин, 49.

Судья: Соцца.

11 декабря. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

Сассуоло — Беневенто

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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