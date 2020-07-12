Сарри назвал «Аталанту» одной из лучших команд Европы

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ничейный результат в матче 32-го тура чемпионата Италии с «Аталантой» (2:2). Туринцы забили два гола с пенальти.

— Мы играли с одной из лучших команд Европы на данный момент, — приводит слова Сарри Football Italia. — Они агрессивны и организованы. Действовать против них очень трудно. Они выглядели острее нас в первом тайме, но мы вернулись в игру.

Играть с «Аталантой» трудно всем, не только нам. У них было девять побед подряд. С «Миланом» у нас была проблема с физической формой, команда была чуть ли не в обмороке.

Матч получился сложным для наших форвардов. Меньше это касается Роналду, больше — Дибалы, который любит опускаться ниже. Выпустили Игуаина, чтобы помог освобождать зоны.