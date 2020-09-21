Роналду забивает в 19-м сезоне подряд

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче первого тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:0). Благодаря этому он продлил свою результативную серию.

Как сообщает Squawka, португалец забил в своем 19-м сезоне на клубном уровне подряд. До этого он отметился голами в матчах за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

35-летний португалец выступает за «Юве» с 2018 года. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Италии и один раз — Суперкубок страны.