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Роналду забивает в 19-м сезоне подряд

02:59
Криштиану Роналду празднует гол с партнерами по &quot;Ювентусу&quot;. Фото ФК "Ювентус".
Криштиану Роналду празднует гол с партнерами по &quot;Ювентусу&quot;. Фото ФК "Ювентус".
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился голом в матче первого тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:0). Благодаря этому он продлил свою результативную серию.

Как сообщает Squawka, португалец забил в своем 19-м сезоне на клубном уровне подряд. До этого он отметился голами в матчах за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

35-летний португалец выступает за «Юве» с 2018 года. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Италии и один раз — Суперкубок страны.

Ювентус — Сампдория

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