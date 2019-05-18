Роналду признан MVP сезона-2018/19 в Италии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан MVP (самым ценным игроком) сезона-2018/19 в чемпионате Италии, сообщает Football Italia. Вместе с ним особые награды получили голкипер Самир Ханданович ("Интер"), защитник Калиду Кулибали ("Наполи"), хавбек Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло и форвард "Сампдории" Фабио Квальярелла.

34-летний Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года, подписав 4-летний контракт. Он провел 42 матча за "бьянконери" во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.

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