Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду после ничьей с «Сассуоло» (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Италии опубликовал в своем Instagram фотографии с игры. 34-летний португалец отметился голом с пенальти в этой встрече.

«Не тот результат, который мы бы хотели, но будем продолжать усердно работать для достижения новых целей!» — подписал фото Роналду.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за туринцев, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.

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