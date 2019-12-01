Роналду остался недоволен результатом матча «Ювентус» — «Сассуоло»
17:45
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду после ничьей с «Сассуоло» (2:2) в матче 14-го тура чемпионата Италии опубликовал в своем Instagram фотографии с игры. 34-летний португалец отметился голом с пенальти в этой встрече.
«Не тот результат, который мы бы хотели, но будем продолжать усердно работать для достижения новых целей!» — подписал фото Роналду.
В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за туринцев, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.
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