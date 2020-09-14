«Рома» потеряла Перотти на три недели из-за травмы

Нападающий «Ромы» Диего Перотти получил травму и пропустит три недели. Об этом сообщает Retesport. У футболиста диагностировано растяжение бедра.

Сообщается, что футболист получил повреждение в товарищеском матче с «Кальяри» (2:2). Ранее появилась информация, что игрока предложили «Зениту», а также о том, что им интересуется «Спартак».

В сезоне-2019/20 32-летний провел за «Рому» 26 матчей, на его счету шесть голов и четыре результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро. Его контракт с римским клубом действует до конца июня 2021 года.