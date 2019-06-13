Райола выиграл суд по делу о своей дисквалификации

Федеральный апелляционный суд Италии удовлетворил жалобу футбольного агента Мино Райолы, сообщает Football Italia. Он оспаривал свое отстранение от футбольной деятельности на три месяца.

Мино Райола и его двоюродный брат Винченцо были дисквалифицированы из-за дела Джанлуки Скамакки, когда их обвинили в переманивании игрока от его агентов. Футболист сейчас выступает в "Сассуоло".

Ранее дисквалификация уже была приостановлена, так как CAS принял апелляцию Райолы и рассмотрит ее в неотложном порядке.

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