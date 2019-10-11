Раньери уже сегодня может стать тренером «Сампдории»

Клаудио Раньери уже сегодня должен стать главным тренером «Сампдории», сообщает Джанлука Ди Марцио. Стороны обо всем договорились, и на предстоящей встрече ожидается подписание соглашения.

67-летний специалист придет на смену Эузебио Ди Франческо, которого руководство генуэзцев уволило за неудовлетворительные результаты.

«Сампдория» занимает последнее место в серии А, имея в активе лишь 3 очка. Последним местом работы Раньери была «Рома», которую он возглавлял в первой половине 2019 года.