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Раньери уже сегодня может стать тренером «Сампдории»

13:40
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Клаудио Раньери уже сегодня должен стать главным тренером «Сампдории», сообщает Джанлука Ди Марцио. Стороны обо всем договорились, и на предстоящей встрече ожидается подписание соглашения.

67-летний специалист придет на смену Эузебио Ди Франческо, которого руководство генуэзцев уволило за неудовлетворительные результаты.

«Сампдория» занимает последнее место в серии А, имея в активе лишь 3 очка. Последним местом работы Раньери была «Рома», которую он возглавлял в первой половине 2019 года.

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