Пьянич и Игуаин не помогут «Ювентусу» в матче с «Дженоа»

«Ювентус» назвал заявку на матч 10-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». В состав не попали полузащитник Миралем Пьянич и форвард Гонсало Игуаин, которые травмировались в матче с «Лечче» (1:1).

При этом в состав вернулись Дуглас Коста и Аарон Рэмси, восстановившиеся после травм, а также Криштиану Роналду, которому главный тренер Маурицио Сарри предоставил отдых в предыдущей игре.

Матч «Ювентус» — «Дженоа» начнется в 23.00 по московскому времени.

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