Пьянич и Игуаин не помогут «Ювентусу» в матче с «Дженоа»
16:00
«Ювентус» назвал заявку на матч 10-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». В состав не попали полузащитник Миралем Пьянич и форвард Гонсало Игуаин, которые травмировались в матче с «Лечче» (1:1).
Our ??? squad for #JuveGenoa! ? #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/FZmlHsjyFi— JuventusFC (@juventusfcen) October 30, 2019
При этом в состав вернулись Дуглас Коста и Аарон Рэмси, восстановившиеся после травм, а также Криштиану Роналду, которому главный тренер Маурицио Сарри предоставил отдых в предыдущей игре.
Матч «Ювентус» — «Дженоа» начнется в 23.00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...