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Полузащитник «Сассуоло» Данкан перешел в «Фиорентину»

13:15
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Полузащитник «Сассуоло» Альфред Данкан перешел в «Фиорентину». 26-летний ганец подписал контракт до 2024 года, сообщает официальный сайт «фиалок».

Сумма сделки составит 15 миллионов евро плюс еще 1 миллион в качестве возможных бонусов.

В нынешнем сезоне Данкан провел в серии А 13 матчей, забил 1 гол и сделал 5 передач.

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