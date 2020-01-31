Полузащитник «Сассуоло» Данкан перешел в «Фиорентину»
13:15
Полузащитник «Сассуоло» Альфред Данкан перешел в «Фиорентину». 26-летний ганец подписал контракт до 2024 года, сообщает официальный сайт «фиалок».
| ?? | UFFICIALE: Alfred Duncan ? un giocatore della Fiorentina!— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 31, 2020
?? https://t.co/YVO5ha03se#ForzaViola ? #Fiorentina#WelcomeDuncan pic.twitter.com/exP7jOaAGQ
Сумма сделки составит 15 миллионов евро плюс еще 1 миллион в качестве возможных бонусов.
В нынешнем сезоне Данкан провел в серии А 13 матчей, забил 1 гол и сделал 5 передач.
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