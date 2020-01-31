Полузащитник «Сассуоло» Данкан перешел в «Фиорентину»

Полузащитник «Сассуоло» Альфред Данкан перешел в «Фиорентину». 26-летний ганец подписал контракт до 2024 года, сообщает официальный сайт «фиалок».

Сумма сделки составит 15 миллионов евро плюс еще 1 миллион в качестве возможных бонусов.

В нынешнем сезоне Данкан провел в серии А 13 матчей, забил 1 гол и сделал 5 передач.