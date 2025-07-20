Де Брейне — о главной причине перехода в «Наполи»: «Я хотел играть на самом высоком уровне»

Полузащитник Кевин Де Брейне ответил на вопрос о том, почему решил продолжить карьеру в «Наполи».

34-летний бельгиец перешел в итальянский клуб этим летом на правах свободного агента после десяти лет в «Манчестер Сити».

«Главная причина заключается в том, что я хотел играть на самом высоком уровне. Когда спортивный директор «Наполи» приехал в Англию и представил мне то, что они делают, и связанный с этим проект, я был воодушевлен. Мы все рассмотрели, и я решил, что это лучшее место для меня. Они уже чемпионы, но продолжают усиливать состав», — приводит Football Italia слова Де Брейне.

Полузащитник считает, что он сможет помочь команде расти и привыкнет к образу жизни в Италии.

За «Манчестер Сити» Де Брейне с 2015 года сыграл 421 матч, забив 108 голов и сделав 177 голевых передач. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Англии, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге чемпионов.