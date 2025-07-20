Де Брейне — о главной причине перехода в «Наполи»: «Я хотел играть на самом высоком уровне»
Полузащитник Кевин Де Брейне ответил на вопрос о том, почему решил продолжить карьеру в «Наполи».
34-летний бельгиец перешел в итальянский клуб этим летом на правах свободного агента после десяти лет в «Манчестер Сити».
«Главная причина заключается в том, что я хотел играть на самом высоком уровне. Когда спортивный директор «Наполи» приехал в Англию и представил мне то, что они делают, и связанный с этим проект, я был воодушевлен. Мы все рассмотрели, и я решил, что это лучшее место для меня. Они уже чемпионы, но продолжают усиливать состав», — приводит Football Italia слова Де Брейне.
Полузащитник считает, что он сможет помочь команде расти и привыкнет к образу жизни в Италии.
За «Манчестер Сити» Де Брейне с 2015 года сыграл 421 матч, забив 108 голов и сделав 177 голевых передач. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом Англии, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также побеждал в Лиге чемпионов.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|Удинезе
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11
|Сассуоло
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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20
|Монца
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
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|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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