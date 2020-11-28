Пирло рассказал, почему Роналду пропустит матч с «Беневенто»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Беневенто».
— Криштиану нужно отдохнуть, мы договорились об этом, — приводит Sky Italia слова Пирло. — Он сыграл много матчей подряд, ему нужна пауза.
В сезоне-2020/21 Роналду провел 7 матчей за «Ювентус», на его счету 9 голов и 1 результативная передача.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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