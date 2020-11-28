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Пирло рассказал, почему Роналду пропустит матч с «Беневенто»

09:15
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил, почему нападающий Криштиану Роналду не примет участия в матче 9-го тура чемпионата Италии против «Беневенто».

— Криштиану нужно отдохнуть, мы договорились об этом, — приводит Sky Italia слова Пирло. — Он сыграл много матчей подряд, ему нужна пауза.

В сезоне-2020/21 Роналду провел 7 матчей за «Ювентус», на его счету 9 голов и 1 результативная передача.

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