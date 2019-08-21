Николя Анелька: «Мне стыдно за свое пребывание в «Ювентусе»

Экс-нападающий «Ювентуса» Николя Анелька вспомнил период своей карьеры в туринском клубе. В 2013 году француз перешел в «Старую синьору» на правах аренды из китайского «Шанхай Шеньхуа».

В итальянской команде форвард провел на поле меньше 45 минут, не забил ни одного гола, но стал победителем чемпионата страны.

— В 2013 году я принял предложение «Ювентуса», ведь это великий клуб, который тогда лидировал в серии А, — подчеркнул Анелька в интервью The Sun. — Я даже не предполагал, что этот период станет худшим в моей карьере. Честно говоря, когда со мной кто-то начинает говорить про «Юве», я стараюсь сразу сменить тему... Мне стыдно за тот период карьеры! Я забивал за все команды в своей карьере, кроме «Ювентуса».