Николо Барелла: «Интер» доказал, что он сильнее «Милана»

Полузащитник «Интера» Николо Барелла поделился впечатлениями после матча с «Миланом» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии. Он считает, что его команда доказала свое превосходство

«Милан» — сильная команда, но мы доказали, что мы на их уровне, — цитирует игрока Football Italia. — В целом мы доказали, что мы сильнее их. Надеемся продолжить в том же духе. Стычка Лукаку и Ибрагимовича? Такие вещи случаются в футболе. Все меняется, когда мы оказываемся в раздевалке. Гонка за скудетто продолжается. Они сильны. Но мы хотим победить всех".

В полуфинале «Интер» сыграет с победителем матча «Ювентус» — СПАЛ.