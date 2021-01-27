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«Наполи» может уволить Гаттузо после четвертьфинала Кубка Италии

21:37
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо вскоре может покинуть клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на печатную версию Tuttosport.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис связывался с Рафаэлем Бенитесом, чтобы обсудить возможность его возвращения в Неаполь. Гаттузо предоставили 10 дней для исправления ситуации в серии А, где команда опустилась на шестое место.

Матч 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» — «Специя» запланирован на четверг, 28 января.

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