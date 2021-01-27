«Наполи» может уволить Гаттузо после четвертьфинала Кубка Италии

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо вскоре может покинуть клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на печатную версию Tuttosport.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис связывался с Рафаэлем Бенитесом, чтобы обсудить возможность его возвращения в Неаполь. Гаттузо предоставили 10 дней для исправления ситуации в серии А, где команда опустилась на шестое место.

Матч 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» — «Специя» запланирован на четверг, 28 января.