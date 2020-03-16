«Наполи» и «Интер» могут купить форварда «Сассуоло» Бога

«Наполи» и «Интер» заинтересованы в нападающем «Сассуоло» Жереми Бога, сообщает Calciomercato.

По информации источника, клубы впечатлены выступлением 23-летнего ивуарийца в чемпионате Италии и готовы приобрести игрока. Сообщается, что ранее «Челси», продавший Бога в «Сассуоло» летом 2018 года, имел опцию обратного выкупа футболиста, но итальянский клуб договорился об отмене этого пункта.

На счету Бога 8 голов и 4 результативных передачи в 25 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.