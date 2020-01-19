«Милан» в добавленное время вырвал победу у «Удинезе»

«Милан» дома одержал победу над «Удинезе» (3:2) в матче 20-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличился защитник Тео Эрнандез и дважды форвард Анте Ребич, который забил победный гол на третьей добавленной минуте встречи.

За «Удинезе» забили защитник Йенс Ларсен и нападающий Кевин Лазанья.

Нападающий Златан Ибрагимович вышел в старте «Милана» и провел на поле всю игру. Швед не отметился результативными действиями, но заработал желтую карточку на 80-й минуте встречи.

«Милан» с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» — 13-я строчка и 24 балла.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Милан» — «Удинезе» — 3:2 (0:1)

Голы: Стрюгер Ларсен, 6 (0:1). Ребич, 48 (1:1). Эрнандез, 71 (2:1). Лазанья, 85 (2:2). Ребич, 90+3 (3:2).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура (Ребич, 46), Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Самуэль Кастильехо (Крунич, 77), Леан.

«Удинезе»: Муссо, Найтинк (Несторовски, 78), Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао, Мандрагора, Фофана, Сема (Х.тер Авест, 88), Окака Чука (Де Майо, 90+2), де Пауль, Лазанья.

Предупреждения: Сема, 27. Беннасер, 40. Конти, 62. Ибрагимович, 80.

Судья: Пайретто (Италия).

19 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».