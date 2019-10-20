«Милан» упустил победу в матче с «Лечче», пропустив в компенсированное время

«Милан» дома сыграл вничью с «Лечче» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличились нападающие Хакан Чалханоглу и Кшиштоф Пентек.

За гостей забил форвард Хума Бабакар на 62-й минуте встречи. На второй компенсированной минуте матча окончательный счет на табло установил защитник «Лечче» Марко Кальдерони.

«Лечче» с 7 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» — 12-е место и 10 баллов.

Эта игра стала первой для Стефано Пиоли во главе «Милана».

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

«Милан» — «Лечче» — 2:2 (1:0)

Голы: Хакан Чалханоглу, 20 (1:0). Бабакар, 62 (1:1). Пентек, 81 (2:1). Кальдерони, 90+2 (2:2).

Нереализованный пенальти: Бабакар, 62 (вратарь)

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Конти, Эрнандез, Билья, Кессье (Ребич, 80), Лукас Пакета (Крунич, 67), Сусо, Хакан Чалханоглу, Леан (Пентек, 67).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Лучони, Меккарьелло, Манкосу, Тахцидис, Табанелли, Маер (Петриччоне, 64), Бабакар (Лападула, 82), Фалько (Фариас, 46).

Предупреждения: Маер, 44. Россеттини, 76. Билья, 85.

Судья: Паскуа (Италия).

20 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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