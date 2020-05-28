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«Милан» пока не смог договориться о контракте с Рангником

15:49
Ральф Рангник. Фото DFL.
Ральф Рангник. Фото DFL.
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«Милан» не сумел достичь прогресса в переговорах с Ральфом Рангником о его назначении главным тренером. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным La Gazzetta dello Sport, немецкий специалист остается приоритетным вариантом для «Милана». В случае его назначения нынешний главный тренер Стефано Пиоли покинет клуб. Однако стороны не достигли прогресса в переговорах.

До этого сообщалось, что «Милан», кроме должности главного тренера, готов предоставить немцу широкие полномочия в комплектовании команды, трансферных вопросах и так далее. На данный момент он занимает должность директора по спорту и развитию в концерне «Ред Булл».

61-летний Ральф Рангник ранее тренировал «Лейпциг», «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер», «Штутгарт», «Корб», «Ройтлинген» и «Ульм».

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