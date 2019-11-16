«Милан» может отдать Пентека в аренду

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может сменить команду. Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» рассматривает возможность отдать поляка в аренду, если он не станет забивать в ближайших матчах.

Пентек перешел в «Милан» из «Дженоа» за 35 миллионов евро. Но в последних пяти матчах Пентек забил только один мяч, а всего в сезоне на его счету три мяча.

Миланцы готовы отдать форварда в аренду в январе, но не планируют его продавать.