«Милан» хочет заполучить Манджукича

Нападающий Марио Манджукич входит в сферу интересов «Милана». По данным Sky Sport Italia, руководство итальянского клуба рассматривает вариант с подписанием 34-летнего форварда, который является свободным агентом. Представители «Милана» встречались вчера с агентом игрока.

Последним клубом хорвата был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул в июле. Ранее Манджукич уже выступал в Италии за «Ювентус» с 2015 по 2020 год.

Осенью предметный интерес к Манджукичу проявлял «Локомотив». Вице-чемпионы России предлагали контракт вице-чемпиону мира, однако сделка в итоге не была завершена.