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Михайлович пропустит матч с «Брешиа» из-за начала второго курса химиотерапии

16:26
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Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит матч 3-го тура чемпионата Италии с «Брешиа», который состоится 15 сентября. Ему предстоит начало второго курса химеотерапии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

50-летнему Михайловичу диагностировали агрессивную форму лейкемии этим летом. Он уже прошел первый курс лечения.

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