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Маурицио Сарри: Не включать Дибалу в старт — это почти богохульство, но мы не можем выпускать всех сразу"

18:30
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги матча 22-го тура серии А против «Фиорентины» (3:0).

— Это был сложный матч, потому что «Фиорентина» была непобедима в серии А в 2020 году, — приводит слова Сарри Sky Sport Italia. - С точки зрения энергии, мы не были очень последовательны, нам нужно поработать над этим в будущем.

Дуглас Коста создает ширину и создает возможности для гола, но, на мой взгляд, он еще не в хорошей физической форме. Когда он достигнет своего пика, мы увидим, что он действительно изменит ситуацию.

Не включать Дибалу в старт — это почти богохульство, но у нас так много сильных атакующих игроков, что мы не можем выпускать их всех сразу. Баланс команды важен, против «Фиорентины» Гонсало Игуаин был более полезным.

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