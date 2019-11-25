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Матч «Лечче» — «Кальяри» может быть снова перенесен

13:12
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Матч 13-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Кальяри» может быть снова перенесен, сообщает Tuttomercatoweb. Он должен был состояться в воскресенье, 24 ноября, но из-за проливного дождя был отложен на следующий день

Правда, ливень продолжается и поле все еще находится в неудовлетворительном состоянии. Главный арбитр встречи и делегаты матча пока не решили, можно ли проводить игру в нынешних условиях.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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