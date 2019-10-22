Массимо Каррера: «У Роналду столько страсти!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил восхищение игрой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— Роналду выглядит совсем молодым, у него столько страсти! Когда он приехал в «Юве», это было хорошо заметно. Он постоянно хочет добиваться успеха, постоянно совершенствуется. При Сарри португалец стал играть ближе к воротам соперника, — заявил Каррера в эфире «Матч ТВ».

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