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Массимо Каррера: «У Роналду столько страсти!»

21:48
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил восхищение игрой нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— Роналду выглядит совсем молодым, у него столько страсти! Когда он приехал в «Юве», это было хорошо заметно. Он постоянно хочет добиваться успеха, постоянно совершенствуется. При Сарри португалец стал играть ближе к воротам соперника, — заявил Каррера в эфире «Матч ТВ».

Ювентус — Локомотив

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