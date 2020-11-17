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Маркизио: «Погба, вернись в «Ювентус». Ты снова будешь счастлив»

03:10
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Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио хочет вернуть в туринский клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Экс-игрок сборной Италии оставил комментарий в Twitter французского хавбека: «Пожалуйста, Погба, возвращайся в «Ювентус». Ты снова будешь счастлив. И я тоже».

27-летний француз выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, после чего перешел в «МЮ». В текущем сезоне Погба провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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