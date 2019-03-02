Лучано Спаллетти: "В первом тайме "Интер" сыграл ужасно"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти - о матче с "Кальяри" (1:2) в 26-м туре чемпионата Италии.

- Давайте не вдаваться в детали. Достаточно сказать, что "Интер" в первом тайме был ужасен, - цитирует специалиста Football Italia. - Мы слишком неуклюже принимали решения, колебались, медленно играли с мячом, не были готовы к отбору после потери мяча, проиграли много единоборств. Мы были недостаточно хороши. "Кальяри" забил хорошие голы благодаря тому, что прессинговал защитников. Мы тоже умеем так делать, но не использовали свои возможности. Похоже, когда забивал Лука Чеппителли, был также рикошет от Ивана Перишича.

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