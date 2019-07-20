Леонардо Бонуччи: "Ювентус" должен был купить де Лигта, чтобы продолжать расти"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи доволен тем, что туринцы подписали Маттейса де Лигта из "Аякса". По его словам, этот голландец сейчас лучший молодой игрок центра обороны.

– Де Лигт – лучший молодой центральный защитник в мире, – цитирует A Bola Бонуччи. – Мы должны были сделать этот шаг, чтобы продолжать расти. Это прекрасное решение. Вместе с ним, Мерихом Демиралем и Даниеле Ругани у нас есть талантливые ребята, которые могут помочь команде быть конкурентоспособной на всех уровнях.