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Легендарному Джанлуиджи Буффону исполнилось 42 года

09:25
Джанлуиджи Буффон. Фото Reuters
Джанлуиджи Буффон. Фото Reuters
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон 28 января отмечает день рождения. Ему исполнилось 42 года.

В своей карьере итальянец выступал за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ». Буффон является 9-кратным чемпионом Италии и 5-кратным обладателем Кубка страны, чемпионом Франции и трижды выходил в финал Лиги чемпионов.

В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом Европы-2012, а также является рекордсменом сборной по проведенным матчам.

12 раз он становился лучшим вратарем Италии, трижды лучшим вратарем Европы и Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Буффон сыграл в 7 матчах серии А, пропустив 7 мячей и один раз отыграв на ноль.

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