Леан разочарован ничьей с «Ромой»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леан признался, что разочарован ничьей в матче 5-го тура серии А против «Ромы» (3:3). Также он отметил вклад форварда Златана Ибрагимовича, оформившего дубль.

— Жаль, что мы не выиграли. «Милан» создал много моментов, — сказал Леан в эфире Sky Sport после игры. — Мы хотим побеждать в каждой игре, хотим оставаться на вершине таблицы, и я разочарован, потому что сегодня «Милан» сделал все, чтобы выиграть. Ибра — пример для всех нас. Я доволен тем, как играет команда, и я рад, что он забил.