«Лацио» переиграл «Лечче». Иммобиле продлил голевую серию

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Лацио» играл с «Лечче». Римляне одержали победу со счетом 4:2.

Один из мячей забил нападающий Чиро Иммобиле. Форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Италии, забив 14 голов.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Лацио» — «Лечче» — 4:2 (1:1)

Голы: Корреа, 30 (1:0). Лападула, 40 (1:1). Милинкович-Савич, 62 (2:1). Иммобиле, 77 — с пенальти (3:1). Корреа, 80 (4:1). Ла Мантия, 85 (4:2).

Нереализованный пенальти: Бабакар, 67 (вратарь)

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон (Баштуш, 72), Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 51), Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа (Бериша, 86).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Лучони, Меккарьелло (Рисполи, 86), Манкосу, Тахцидис, Маер (Шахов, 70), Петриччоне, Бабакар (Ла Мантия, 73), Лападула.

Предупреждения: Манкосу, 4. Лукас, 34. Лападула, 59. Иммобиле, 67. Лучони, 69.

Судья: Манганьелло (Италия).

10 ноября. Рим. Стадион «Олимпийский».

«Сампдория» — «Аталанта» — 0:0

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Феррари, Депаоли, Колли, Экдаль, Янкто, Виейра (Бертолаччи, 82), Квальярелла (Рамирес, 70), Бонаццоли (Капрари, 13).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур (Арана, 59), Толой, Джимсити, Кастань, де Рон, Малиновский, Пашалич, Гомес, Муриэль (Барроу, 63).

Предупреждения: Кастань, 20. Малиновский, 51. Депаоли, 66. Гомес, 66. Феррари, 71.

Удаление: Малиновский, 74.

Судья: Иррати (Италия).

10 ноября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Удинезе» — «СПАЛ» — 0:0

Нереализованный пенальти: Петанья, 90+8 (вратарь)

«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао (Теодорчик, 85), Яяло, Мандрагора (Фофана, 79), Сема, Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 65), де Пауль.

«СПАЛ»: Бериша, Фелипе (Викари, 79), Томович, Ционек, Реца, Куртич, Миссироли, Вальдифиори, Стрефецца (Сала, 46), Флоккари (Петанья, 68), Палоски.

Предупреждения: Несторовски, 26. Реца, 44. Флоккари, 46. Бекао, 47. Окака Чука, 53. Фелипе, 70. Томович, 80. Ционек, 83.

Судья: Масса (Италия).

10 ноября. Удине. Стадион «Дачия Арена».

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