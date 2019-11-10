«Лацио» переиграл «Лечче». Иммобиле продлил голевую серию
В матче 12-го тура чемпионата Италии «Лацио» играл с «Лечче». Римляне одержали победу со счетом 4:2.
Один из мячей забил нападающий Чиро Иммобиле. Форвард возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Италии, забив 14 голов.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
«Лацио» — «Лечче» — 4:2 (1:1)
Голы: Корреа, 30 (1:0). Лападула, 40 (1:1). Милинкович-Савич, 62 (2:1). Иммобиле, 77 — с пенальти (3:1). Корреа, 80 (4:1). Ла Мантия, 85 (4:2).
Нереализованный пенальти: Бабакар, 67 (вратарь)
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон (Баштуш, 72), Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 51), Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа (Бериша, 86).
«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Лучони, Меккарьелло (Рисполи, 86), Манкосу, Тахцидис, Маер (Шахов, 70), Петриччоне, Бабакар (Ла Мантия, 73), Лападула.
Предупреждения: Манкосу, 4. Лукас, 34. Лападула, 59. Иммобиле, 67. Лучони, 69.
Судья: Манганьелло (Италия).
10 ноября. Рим. Стадион «Олимпийский».
«Сампдория» — «Аталанта» — 0:0
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Феррари, Депаоли, Колли, Экдаль, Янкто, Виейра (Бертолаччи, 82), Квальярелла (Рамирес, 70), Бонаццоли (Капрари, 13).
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур (Арана, 59), Толой, Джимсити, Кастань, де Рон, Малиновский, Пашалич, Гомес, Муриэль (Барроу, 63).
Предупреждения: Кастань, 20. Малиновский, 51. Депаоли, 66. Гомес, 66. Феррари, 71.
Удаление: Малиновский, 74.
Судья: Иррати (Италия).
10 ноября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Удинезе» — «СПАЛ» — 0:0
Нереализованный пенальти: Петанья, 90+8 (вратарь)
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Бекао (Теодорчик, 85), Яяло, Мандрагора (Фофана, 79), Сема, Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 65), де Пауль.
«СПАЛ»: Бериша, Фелипе (Викари, 79), Томович, Ционек, Реца, Куртич, Миссироли, Вальдифиори, Стрефецца (Сала, 46), Флоккари (Петанья, 68), Палоски.
Предупреждения: Несторовски, 26. Реца, 44. Флоккари, 46. Бекао, 47. Окака Чука, 53. Фелипе, 70. Томович, 80. Ционек, 83.
Судья: Масса (Италия).
10 ноября. Удине. Стадион «Дачия Арена».
Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/