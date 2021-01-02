«Лацио» интересуется Зинченко

«Лацио» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко, сообщает Corriere Dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб может арендовать 24-летнего украинца до конца сезона-2020/21, чтобы заменить травмированного левого защитника Сенада Лулича. Сообщается, что сделка может включать в себя опцию выкупа.

В сезоне-2020/21 Зинченко провел 6 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.