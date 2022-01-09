«Лацио» хочет взять в аренду Кепу у «Челси»

«Лацио» проявляет интерес к голкиперу «Челси» Кепе Аррисабалаге, сообщает The Athletic. Римский клуб готов арендовать испанца в зимнее трансферное окно.

Однако «Лацио» не может позволить себе выплачивать зарплату Кепе в полном объеме. Голкипер зарабатывает в Лондоне около 170 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Аррисабалага хочет поехать в составе сборной Испании на чемпионат мира в Катаре, потому заинтересован в получении регулярной игровой практики. В «Челси» Кепа провел лишь 7 матчей в сезоне-2021/22.

Напомним, что нынешний главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри возглавлял «Челси» в сезоне-2018/2019 и уже работал с испанским голкипером.