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La Gazzetta dello Sport: Модрич может перейти в загребское «Динамо»

Руслан Минаев

Полузащитник «Милана» Лука Модрич может покинуть команду по окончании сезона-2025/26, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 40-летний хорват может вернуться в загребское «Динамо». Отмечается, что россонери хотят воспользоваться опцией в договоре и продлить контракт с Модричем.

В сезоне-2025/26 Модрич провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Хавбек является воспитанником загребского «Динамо», за который выступал с 2002 по 2008 год.

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Лука Модрич
ФК Динамо (Загреб)
ФК Милан
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 Рома 3 3 0 0 10-1 9
2
 Интер 3 3 0 0 8-3 9
3
 Милан 3 2 1 0 5-2 7
4
 Ювентус 3 2 1 0 4-1 7
5
 Комо 3 2 1 0 7-3 7
6
 Фрозиноне 3 2 0 1 6-3 6
7
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
8
 Аталанта 3 2 0 1 4-3 6
9
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
10
 Сассуоло 3 1 1 1 5-5 4
11
 Наполи 3 1 0 2 5-5 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Торино 3 1 0 2 4-5 3
14
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
15
 Парма 3 0 1 2 1-4 1
16
 Монца 3 0 1 2 4-8 1
17
 Болонья 3 0 1 2 2-4 1
18
 Венеция 3 0 0 3 2-7 0
19
 Дженоа 3 0 0 3 1-7 0
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 Фиорентина 3 0 0 3 1-9 0
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4.09 21:45 Дженоа – Комо 1 : 4
5.09 16:00 Фиорентина – Торино 1 : 2
5.09 19:00 Интер – Наполи 3 : 2
5.09 21:45 Рома – Аталанта 2 : 1
6.09 16:00 Фрозиноне – Венеция 3 : 2
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6.09 21:45 Ювентус – Милан 1 : 1
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Рома

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Габриэле Кальвани
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Монца

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Интер

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