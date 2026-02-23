La Gazzetta dello Sport: Модрич может перейти в загребское «Динамо»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич может покинуть команду по окончании сезона-2025/26, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 40-летний хорват может вернуться в загребское «Динамо». Отмечается, что россонери хотят воспользоваться опцией в договоре и продлить контракт с Модричем.

В сезоне-2025/26 Модрич провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Хавбек является воспитанником загребского «Динамо», за который выступал с 2002 по 2008 год.