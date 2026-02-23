La Gazzetta dello Sport: Модрич может перейти в загребское «Динамо»
Полузащитник «Милана» Лука Модрич может покинуть команду по окончании сезона-2025/26, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 40-летний хорват может вернуться в загребское «Динамо». Отмечается, что россонери хотят воспользоваться опцией в договоре и продлить контракт с Модричем.
В сезоне-2025/26 Модрич провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Хавбек является воспитанником загребского «Динамо», за который выступал с 2002 по 2008 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|3
|3
|0
|0
|10-1
|9
|
2
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|
3
|Милан
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
4
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Комо
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
6
|Фрозиноне
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
7
|Лацио
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
8
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
10
|Сассуоло
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
11
|Наполи
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Кальяри
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
13
|Торино
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
14
|Лечче
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
15
|Парма
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
16
|Монца
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|
17
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Венеция
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|
19
|Дженоа
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|
20
|Фиорентина
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.09
|21:45
|Дженоа – Комо
|1 : 4
|5.09
|16:00
|Фиорентина – Торино
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Интер – Наполи
|3 : 2
|5.09
|21:45
|Рома – Аталанта
|2 : 1
|6.09
|16:00
|Фрозиноне – Венеция
|3 : 2
|6.09
|16:00
|Парма – Монца
|1 : 1
|6.09
|19:00
|Болонья – Сассуоло
|2 : 2
|6.09
|21:45
|Ювентус – Милан
|1 : 1
|7.09
|19:00
|Кальяри – Лечче
|- : -
|7.09
|21:45
|Удинезе – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|5
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|4
|
|
Густаво Варела
Монца
|2
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Рикарду Мангаш
Монца
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Габриэле Кальвани
Фрозиноне
|3
|0
|2
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|3
|0
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|0
|2
Новости