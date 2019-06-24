Кулибали не исключает, что может остаться в "Наполи"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали заявил, что "Наполи" остается одним из вариантов для продолжения его дальнейшей карьеры.

– Не знаю, останусь ли я в "Наполи". Думаю, что да. Но мне нужно сыграть на Кубке Африки. Сейчас все говорят обо мне, но лично я готов говорить только о сборной Сенегала, с которой хочу добиться чего-то серьезного. Поэтому я не готов говорить о своем будущем, – цитирует Кулибали goal.com.

В минувшем сезоне Кулибали провел 48 матчей за "Наполи", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.