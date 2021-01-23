Криштиану Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии
11:49
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение стать лицом туризма Саудовской Аравии. Португальцу были готовы платить 6 миллионов евро за участие в рекламной кампании, информирует The Telegraph.
Футболист должен был бы посещать страну, а его образ использовали бы для продвижения туристического направления.
Роналду отказался от такого предложения.
Отмечается, что представители Саудовской Аравии также обращались к форварду «Барселоны» Лионелю Месси, но ответ аргентинца пока неизвестен.
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