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Криштиану Роналду отказался стать лицом туризма Саудовской Аравии

11:49
Криштиану Роналду. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
Криштиану Роналду. Фото Алексей Иванов., "СЭ"
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил предложение стать лицом туризма Саудовской Аравии. Португальцу были готовы платить 6 миллионов евро за участие в рекламной кампании, информирует The Telegraph.

Футболист должен был бы посещать страну, а его образ использовали бы для продвижения туристического направления.

Роналду отказался от такого предложения.

Отмечается, что представители Саудовской Аравии также обращались к форварду «Барселоны» Лионелю Месси, но ответ аргентинца пока неизвестен.

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