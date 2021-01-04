Конте объяснил замену Лукаку в игре с «Кротоне»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте объяснил, почему заменил нападающего Ромелу Лукаку в матче 15-го тура серии А против «Кротоне» (6:2). Бельгиец на 75-й минуте покинул поле.

— Лукаку сказал мне, что почувствовал усталось в квадрицепсах, но он немедленно остановился, — цитирует DAZN Конте. — Мы посмотрим завтра, сможет ли он сыграть с «Сампдорией» в среду. Не должно быть ничего серьезного.