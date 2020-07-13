Конте может получить 150 миллионов евро в случае увольнения из «Интера»

Стали известны условия расторжения контракта «Интера» с главным тренером Антонио Конте, сообщает издание Corriere dello Sport.

В случае увольнения специалиста клубу придется выплатить ему неустойку в размере 150 миллионов евро. При этом Конте является самым высокооплачиваемым тренером в серии А — его зарплата составляет 12 миллионов в год.

На данный момент «Интер» находится на четвертом месте в таблице чемпионата Италии с 65 очками. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 11 очков.