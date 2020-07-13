Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Конте может получить 150 миллионов евро в случае увольнения из «Интера»

13 июля 2020, 08:08
Теги:

Стали известны условия расторжения контракта «Интера» с главным тренером Антонио Конте, сообщает издание Corriere dello Sport.

В случае увольнения специалиста клубу придется выплатить ему неустойку в размере 150 миллионов евро. При этом Конте является самым высокооплачиваемым тренером в серии А — его зарплата составляет 12 миллионов в год.

На данный момент «Интер» находится на четвертом месте в таблице чемпионата Италии с 65 очками. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет 11 очков.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир