Итальянский клуб, проигравший 0:20, исключен из серии C

Клуб "Про Пьяченца" исключен из числа участников итальянской серии C. Из-за крупных долгов команда пропустила три игры первенства, в которых ей были засчитаны поражения 0:3. В случае четвертого регламентного поражения она автоматически была бы исключена из турнира.

Это заставило руководство пойти на отчаянный шаг: в матче с "Кунео" на поле вышли всего семь игроков: шесть футболистов до 19 лет и один массажист. Во втором тайме к ним присоединился администратор, который забыл документы для регистрации. Капитаном и одновременно главным тренером команды был назначен 19-летний Никола Сирильяно.

Игру "Про Пьяченца" проиграла со счетом 0:20, причем к перерыву уступала 0:16.

Ранее клуб был оштрафован на 35,5 тысячи евро и лишен восьми очков. Сейчас же руководители серии C приняли решение засчитать ему поражение 0:3, которое стало для "Про Пьяченцы" четвертым.