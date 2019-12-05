Источник: Рэмси пропустит матч с «Лацио» из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси получил травму и не сыграет в ближайшем матче чемпионата Италии против «Лацио», сообщают итальянские СМИ. Новость об этом опубликована, в частности, в Twitter итальянского журналиста Танкреди Палмери и Sky Sport Italia.

Сообщается, что у валлийца проблемы с мышцами левого бедра. Срок восстановления пока не называется. В текущем сезоне 28-летний Аарон Рэмси провел 11 матчей за «Ювентус» и забил два мяча.

Матч «Лацио» — «Ювентус» состоится 7 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.

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