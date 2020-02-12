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Источник: «Ливерпуль» просматривал Брозовича в матче с «Миланом»

15:17
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«Ливерпуль» просматривал полузащитника «Интера» Марсело Брозовича в матче чемпионата Италии против «Милана» (4:2), сообщает FCInterNews.

По сведениям источника, контракт 27-летнего хорвата рассчитан до июня 2022 года, но в его контракте есть пункт об освобождении, который может быть активирован только клубами за пределами Италии.

Ожидается, что «Интер» работает над новым соглашением с хавбеком, чтобы продлить его до 2024 года.

В текущем сезоне Брозович провел 21 матч в серии А, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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