Источник: Ибрагимович покинет «Милан» летом

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не останется в итальянском клубе. Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство «Милана» приняло решение не продлевать договор со шведом, который истекает 30 июня, поскольку он не вписывается в новый проект «россонери».

Сам Ибрагимович также не хочет оставаться в «Милане» после увольнения Звонимира Бобана, поскольку он был с ним близок. 38-летний швед раздумывает над тем, чтобы завершить карьеру.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «россонери» в чемпионате Италии восемь матчей, забил три мяча.