«Интер» продлит контракт с Хандановичем

«Интер» продлит контракт с вратарем Самиром Хандановичем, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение с 36-летним словенцем будет продлено до конца июня 2022 года. Сообщается, что «нерадзурри» также переподпишут контракт с 31-летним защитником Данило Д'Амброзио. О сделках будет официально объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2019/20 Ханданович провел за «Интер» 38 матчей и пропустил 42 мяча. Д'Амброзио провел 22 матча в составе «нерадзурри» в нынешнем сезоне, на его счету 2 гола.