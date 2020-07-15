«Интер» продлит контракт с Хандановичем
10:16
«Интер» продлит контракт с вратарем Самиром Хандановичем, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, соглашение с 36-летним словенцем будет продлено до конца июня 2022 года. Сообщается, что «нерадзурри» также переподпишут контракт с 31-летним защитником Данило Д'Амброзио. О сделках будет официально объявлено в ближайшее время.
В сезоне-2019/20 Ханданович провел за «Интер» 38 матчей и пропустил 42 мяча. Д'Амброзио провел 22 матча в составе «нерадзурри» в нынешнем сезоне, на его счету 2 гола.
Tempo di rinnovi in casa #Inter: prolungamento fino al 2022 per Danilo #DAmbrosio e Samir #Handanovic. Nei prossimi giorni gli annunci di rito. #calciomercato— Nicol? Schira (@NicoSchira) July 15, 2020
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