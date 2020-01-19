«Интер» потерял очки с «Лечче» и не смог обогнать «Ювентус»

«Интер» сыграл вничью с «Лечче» в матче 20-го тура чемпионата Италии — 1:1. Команда Антонио Конте упустила шанс обогнать «Ювентус» и выйти в лидеры серии A. «Юве» опережает соперника на 1 очко и имеет игру в запасе.

По потерянным очкам «Интер» уже третий — его может опередить в таблице «Лацио».

Чемпионат Италии

Серия А

20-й тур

«Брешиа» — «Кальяри» — 2:2 (1:1)

Голы: Жоау Педру, 20 (0:1). Торрегросса, 27 (1:1). Торрегросса, 49 (2:1). Жоау Педру, 68 — с пенальти (2:2).

«Брешиа»: Йоронен, Сабелли, Чансельор, Чистана, Мангравити, Ромулу, Шпалек (Дессена, 46), Ндой (Бьяднасон, 46), Тонали, Доннарумма (Балотелли, 74), Торрегросса.

«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Пизакане, Пеллегрини, Чигарини (Олива, 73), Наингголан, Жоау Педру, Рог (Ионицэ, 53), Нандес (Черри, 89), Фараго, Симеоне.

Предупреждения: Ндой, 18. Торрегросса, 22. Пизакане, 26. Нандес, 51. Тонали, 51. Балотелли, 81. Ионицэ, 88. Пеллегрини, 89.

Удаление: Балотелли, 81.

Судья: Джуа.

19 января. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».

«Лечче» — «Интер» — 1:1 (0:0)

Голы: Бастони, 71 (0:1). Манкосу, 77 (1:1).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Донати, Рисполи (Фалько, 76), Лучони, Делль`Орко, Манкосу (Меккарьелло, 83), Петриччоне, Дейола, Бабакар, Лападула (Маер, 62).

«Интер»: Ханданович, Годин (Бастони, 68), де Фрай, Бираги, Шкриньяр, Брозович (Валеро, 82), Барелла, Сенси (Санчес, 82), Кандрева, Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Донати, 20. Кандрева, 32. Валеро, 88. Меккарьелло, 90+3.

Судья: Джакомелли.

19 января. Лечче. Стадион «Виа дель Маре».

«Болонья» — «Верона» — 1:1 (1:0)

Голы: Бани, 20 (1:0). Борини, 81 (1:1).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Бани, Томиясу, Сориано, Схаутен (Пас, 69), Домингес (Поли, 69), Сантандер, Сансоне (Барроу, 63), Орсолини.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Кумбулла (Давидович, 25), Мигел Велозу (Борини, 62), Лазович, Дзакканьи, Пессина, Амрабат, Ди Кармине (Паццини, 90+1).

Предупреждения: Амрабат, 14. Дзакканьи, 25. Сансоне, 27. Бани, 35. Схаутен, 55. Мбай, 74. Поли, 90.

Удаление: Бани, 66.

Судья: Айрольди.

19 января. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».