"Интер" получил условную дисквалификацию стадиона за расистские выкрики болельщиков

"Интер" наказан одним домашним матчем без зрителей условно в чемпионате Италии.

Во время матча с "Миланом" (3:2) болельщики нерадзурри позволили себе расистские выкрики в адрес полузащитника соперников Франка Кессье. Наказание вступит в силу в случае повторного нарушения.

Кроме того, главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти, который был удален в этом матче, получил предупреждение. "Милан" оштрафован на 10 тысяч евро за то, что болельщики бросали на поле посторонние предметы.

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