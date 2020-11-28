Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» начал переговоры по трансферу Эмерсона

15:24
Теги:

Защитник «Челси» Эмерсон попал в сферу интересов «Интера». «Нерадзурри» готовы подписать 26-летнего итальянца в зимнее трансферное окно, переговоры уже ведутся, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В переходе Эмерсона лично заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте.

В текущем сезоне на счету защитника только 1 матч в рамках АПЛ

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир