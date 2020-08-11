«Интер» может возглавить бывший игрок

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау может возглавить «Интер», утверждает A Bola. По данным португальской газеты, генеральный директор миланцев Беппе Маротта внес 45-летнего специалиста в список возможных преемников нынешнего главного тренера команды Антонио Конте. Сумма отступных в контракте Консейсау с «Порту» составляет 20 миллионов евро. В составе «Интера» Сержиу Консейсау провел 41 матч с 2001-го по 2003 год.

Ранее сообщалось, что отношения Конте с руководством «Интера» испортились. Он выступил с критикой руководства клуба, заявив, что оно не защищает своих футболистов.