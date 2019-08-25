«Интер» и «Манчестер Юнайтед» продолжают переговоры по Алексису Санчесу

«Интер» продолжает переговоры о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Однако стороны пока не могут сойтись по нескольким пунктам, утверждает The Mirror.

Миланский клуб готов взять 30-летнего чилийца в аренду на год с возможностью последующего выкупа. Англичане настаивают, что это опция должна быть обязательной. Также «МЮ» хочет получить за Санчеса не 15 миллионов, которые предлагает «Интер», а — 20.

Кроме того, миланцы готовы платить Санчесу во время аренды не более 4,5 миллиона евро. Таким образом, «Юнайтед» придется выплатить 2/3 зарплаты футболиста.

В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей в составе «Манчестера», отличившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.